Aveva 66 anni ed originario di Alcamo. È morto Antonino Buttafuoco, medico di base di Ciserano e di Verdellino. Da qualche giorno era ricoverato all’ospedale di Treviglio per delle complicanze dovute al Coronavirus.

Si era laureato all’università di Palermo, e da oltre venticinque anni abitava a Brignano, nella Bergamasca. Nonostante l’emergenza sanitaria era rimasto in prima linea al fianco dei propri pazienti. Non li ha voluti abbandonare. E così prima è stato contagiato e poi è deceduto per le complicazioni respiratorie.