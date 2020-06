PALERMO – Carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno consegnato un farmaco salvavita a casa di una donna di 73 anni, con gravi patologie nella frazione di San Martino delle Scale a Monreale. La pensionata ha chiesto aiuto all’Arma per prendere il medicinale a Palermo che serviva per proseguire la delicata terapia. Militari hanno portato i farmaci direttamente a casa della signora, dicendosi pronti ad effettuare ulteriori consegne in caso di future emergenze. (ANSA)