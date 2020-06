PALERMO – Sono entrati in azione più volte nel giro di tre giorni i malviventi al Policlinico di Palermo. Dopo i raid negli spogliatoi dei medici del reparto di Medicina d’urgenza e quello di Chirurgia plastica, l’ennesimo raid si è verificato negli ambulatori di Chirurgia d’urgenza e Clinica oculistica. Sono stati presi di mira i distributori automatici di bevande e snack, danneggiati e saccheggiati.

Una escalation preoccupante di colpi al Policlinico Paolo Giaccone, dove medici e infermieri sono impegnati h24 sul fronte della lotte al Covid-19. I malviventi, come nel caso dei due episodi precedenti, avrebbe fatto irruzione nei locali tramite delle uscite secondarie, ma sono comunque al vaglio le immagini delle telecamere, che potrebbero avere immortalato i movimenti dei ladri.

Nelle prossime ore il titolare della ditta legata ai distributori denuncerà tutto alle forze dell’ordine, mentre cresce l’indignazione del personale: “Gente ignobile – ha detto ieri un medico -. Dopo che ieri hanno saccheggiato la Medicina Interna di computer, stasera hanno svaligiato il nostro spogliatoio in chirurgia plastica. I più vivi complimenti perché in un momento di emergenza, in cui la gente muore perché non ci sono posti letto negli ospedali e i sanitari si ammalano perché non ci sono DPI e mascherine, ha trovato il tempo per venire a rubare nel nostro reparto. Dio vede e provvede, viva la solidarietà ai tempi del Coronavirus”.