Ondata di freddo

Sta per tornare l’inverno. Nell’Italia che tenta di arginare il Coronavirus non ci voleva proprio. Dalla Russia sta per arrivare un nucleo gelido sull’Italia. Si prevede un crollo delle temperature di 15 gradi.

Il sito www.iLMeteo.it spiega che fino a sabato i valori termici si manterranno sopra la media del periodo con temperature massime tra 17 e 22°C. tempo soleggiato e solo qualche nuvola sabato in Sicilia.

Domenico variazione radicale. Prima al Nord e da lunedì nel resto d’Italia. Temperature tra 5 e 10°C al Nord, sotto i 14°C al Sud.