PALERMO – Arrivano i primi due pazienti all’ospedale di Partinico, riconvertito a Covid-19 Hospital. Si tratta di una donna di 55 e un uomo di 80. Sono stati sistemati al quarto piano in quella che era la ex psichiatria.

Non mancano, però, le polemiche che da giorni accompagnano le vicende dell’ospedale di Partinico (leggi l’articolo). A criticare la scelta è il sindacato Cimo, attraverso le parole di Angelo Collodoro: “Abbiamo assistito ad un trasferimento di due pazienti in discrete condizioni che secondo le linee guida potrebbero stare a casa in quarantena. Siamo di fronte ad una forzatura, un’operazione mediatica”.

“Mentre si nega l’effettuazione dei tamponi al personale sanitario, con la scusa dell’assenza di requisiti clinici, si finisce con il ricoverare due pazienti non gravi. L’Arnas Civico di Palermo ha istituito 30 posti letto Covid-19 nel reparto di Medicina diretta dal professore Corrao che non sono stati attivati e dove manca anche il personale. La politica non può giocare la propria partita mediatica sulla pelle dei malati e degli operatori sanitari”, conclude Collodoro