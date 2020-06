Il caso in provincia di Messina.

MISTRETTA (MESSINA) – Oltre cinquanta persone provenienti dal Nord e qualcuno dalla zona di Bergamo, sono in isolamento a Mistretta, nel Messinese. Per alcuni, che non si erano registrati sul sito della Regione Siciliana dopo loro rientro, la misura è stata imposta dopo la segnalazione dei vicini di casa. (ANSA).