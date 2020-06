PALERMO – La Polizia ha arrestato in flagranza per violenza e minaccia a pubblico ufficiale due ventenni di Bagheria. Si tratta di Vincenzo Samuele Morana e Cristian Galioto.

Durante controlli disposti per accertare violazioni delle norme per contenere il contagio da Coronavirus, alcuni poliziotti hanno notato in strada un gruppo di persone.

Gli agenti si sono fermati e hanno identificato i due ragazzi che erano ubriachi. Uno dei due, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora, è fuggito ed è stato fermato poco dopo mentre girava in scooter. Entrambe hanno aggredito e ingiuriato i poliziotti.