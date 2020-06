PALERMO – I poliziotti lo hanno sorpreso stamane al mercato Ballarò con la refurtiva del colpo della notte scorsa. Bisturi e altro materiale sanitario. Daniele Romeo, 24 anni, di Isola delle Femmine, sarebbe l’autore di almeno due dei quattro colpi commessi in serie all’ospedale Policlinico Giaccone di Palermo.

Il procuratore Francesco Lo Voi e il sostituto Calogero Ferrara, vista la gravità dei fatti, hanno chiesto e ottenuto l’arresto. Anche perché si tratta di un pregiudicato sottoposto a obbligo di dimora che ha ripetutamente violato.

Sono stati svaligiati gli armadietti degli spogliatoi del reparto di Chirurgia plastica e poi in altri due piani sono state rubate le monete di due distributori di bevande e snack. Sono in coso indagini per capire se il pregiudicato sia l’autore anche degli altri due colpi.

Romeo era seduto sui gradini di un edificio in piazza Brunaccini. Quando ha visto i poliziotti ha tentato di fuggire. Tutto inutile. Aveva uno zaino con dentro bisturi, tamponi e cibo dei distributori. Condotto al commissariato Oreto-Stazione è stato pure denunciato per avere violato le misure adottate dal Governo per il contenimento del Covid-19.

Martedì pomeriggio Romeo era giunto al pronto soccorso con una ferita al volto. Una volta medicato nel reparto di Chirurgia plastica, mentre era in attesa del referto medico, il giovane ha forzato gli armadietti degli spogliatoi. È stato riconosciuto da un medico che lo aveva visto in faccia nel corso di un precedente colpo.