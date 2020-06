GELA – Primo caso di Coronavirus a Gela. Lo ha reso noto il sindaco, Lucio Greco, con un video-messaggio trasmesso alla città attraverso i social e le emittenti radiofoniche e televisive locali, invitando la gente a non uscire di casa se non per reali e urgenti necessità. Secondo indiscrezioni, si tratterebbe di un autotrasportatore romeno, residente a Gela da alcuni anni. L’uomo è stato posto in quarantena nella sua abitazione. Salgono così a 13 i casi di Coronavirus accertati in provincia di Caltanissetta. (ANSA)