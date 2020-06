Sperimentazione con il Tocilizumab, usato per l'artrite reumatoide

Si chiama Tocilizumab ed è un farmaco per l’artrite reumatoide. Da qualche giorno è stato sperimentato sui pazienti positivi al Coronavirus. E a Modena sono arrivati risultati.

A spiegarlo all’Ansa è la direttrice di Malattie infettive dell’Azienda ospedaliera universitaria, Cristina Mussini. La ricerca è coordinata dall’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Napoli. Ha ricevuto il via libera dall’Agenzia del farmaco e sarà somministrato su 330 pazienti.

“Nelle scorse settimane – ha dichiarato Mussini – abbiamo cominciato a utilizzare Tocilizumab, in associazione con l’idrossiclorochina, per abbassare la carica virale nei pazienti Covid-19 positivi. Al momento nella ventina di pazienti nei quali è stato usato si rilevano buone risposte, anche se occorre più tempo per valutare i reali risultati della terapia”. Due pazienti a Napoli, all’ospedale Cotugno, sono stati estubati dopo essere stati sottoposti alla cura di Tocilizumab e sono usciti dalla terapia intensiva. Hanno