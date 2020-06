Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (venerdì 20 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 4.468. Attualmente risultano positive 379 persone, ma sono 408 i tamponi trasmessi all’Iss, quindi 68 più di ieri.

Risultano ricoverati 210 pazienti, 31 in più di ieri, (27 a Palermo, 105 a Catania, 17 a Messina, 1 ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 18 a Enna, 6 a Ragusa, 17 a Siracusa e 8 a Trapani) di cui 42 in terapia intensiva (più 5 rispetto a ieri), mentre 169 sono in isolamento domiciliare, venticinque guariti (11 a Palermo, 5 a Catania, 4 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa) e quattro deceduti.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Una parte dei militari dell’Esercito in servizio in Sicilia sarà da oggi impiegata nelle pattuglie di vigilanza urbana e nei punti di arrivo dei passeggeri. L’ha assicurato nella giornata di ieri il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, in un colloquio con il governatore Nello Musumeci. Il governatore dell’Isola aveva avanzato due giorni fa un’ulteriore richiesta formale, in tal senso, al capo del Viminale, allarmato dalla crescita del tasso di contagio che da alcuni giorni si registra in Sicilia.E’ sempre delle ultime ore la nuova ordinanza che limita ulteriormente spostamenti e aperture delle attività commerciali. Dal “divieto di pratica per ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale”, fino agli spostamenti con gli animali c onsentiti “solamente in prossimità della propria abitazione”. Sono alcune delle misure adottate dal presidente della Regione Siciliana, con le nuove misure che stringono ulteriormente le maglie sul fronte della lotta alla diffusione del coronavirus. Anche in questo caso, come già avvenuto per i Dpcm, le sanzioni per chi viola le regole sono quelle previste dall’articolo 650 del codice penale: fino a tre mesi di arresto o multa.

FINE DELLA DIRETTA DI LIVESICILIA

19.41 – “La gravissima emergenza sanitaria e sociale che sta attraversando il nostro Paese ha prodotto, tra le tante drammatiche conseguenze, anche l’emersione di nuove forme di povertà. Si pensi alle tante famiglie che non avevano avuto accesso al reddito di cittadinanza e che oggi hanno perso le uniche entrate derivanti da lavoro in nero. Per questi motivi esprimiamo il nostro apprezzamento per l’immediata disponibilità del Sottosegretario al Ministero del Lavoro, Steni Di Piazza, il quale venendo incontro alle esigenze dei comuni della città metropolitana di Palermo e in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria, ha disposto una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse Fead (Fondo di aiuti europei per gli indigenti)”. Lo ha detto il presidente dell’Anci Sicilia, Leoluca Orlando. “In particolare, viene offerta la possibilità di riprogrammare le risorse finanziarie relative ai progetti già approvati anche al fine di agevolare l’acquisto di prodotti igienico-sanitari quali mascherine, guanti, disinfettanti e tutti quei beni indispensabili per affrontare queste giornate difficili – ha aggiunto -. In questo modo i beni Fead potranno integrare le risorse locali e rafforzare la rete degli aiuti”. “In tal senso -ha concluso – facciamo appello alla Regione Siciliana affinché tutti gli altri comuni dell’Isola possano beneficiare della stessa flessibilità per poter intervenire sulle nuove forma di povertà che stanno emergendo come conseguenza delle misure finalizzate a prevenire la diffusione del virus”.(ANSA)

18.10 – Il farmaco anti Covid-19 arriva all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto

17.25 – C’è un’altra vittima, un uomo che era ricoverato all’ospedale di Caltagirone

12.15 – L’operatore della Seus a Palermo, positivo al Coronavirus, non era in servizio nelle ambulanze o in altri mezzi di soccorso del 118 siciliano. È impiegato, infatti, presso la direzione della Centrale operativa del 118 di Palermo, dove sono già stati effettuati tamponi sul resto del personale, tutti con esito negativo. Inoltre sono state attivate immediatamente tutte le misure di sanificazione degli ambienti e di contenimento previste. Lo dice la Seus, dopo che si è sparsa la notizia sul caso, spiegando che il dipendente è ora in quarantena domiciliare ed è in buone condizioni di salute.

11.45 – “Sono cinque i casi di positività al Covid-19 accertati al momento nella nostra città: di questi, quattro sono ricoverati in ospedale e uno si trova in isolamento domiciliare”. Lo afferma il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, che ha inviato una nota ai vertici dell’Asp di Trapani in cui chiede di realizzare “iniziative efficaci di contenimento” sottolineando la necessità di avviare un’azione di screening con tamponi faringei allargato il più possibile alla popolazione”

11.40 – Primo caso di Coronavirus a Gela. Lo ha reso noto il sindaco, Lucio Greco, con un video-messaggio trasmesso alla città attraverso i social e le emittenti radiofoniche e televisive locali, invitando la gente a non uscire di casa se non per reali e urgenti necessità.

11.30 – “L’infermiere risultato positivo al tampone si trova in isolamento domiciliare”, confermano dall’ospedale di Villa Sofia. E’ asintomatico, anche i suoi familiari saranno sottoposti agli accertamenti

11.15 – “Un infermiere del reparto Otorinolaringoiatria di Villa Sofia è risultato positivo. Era ed è asintomatico e questo caso dimostra quello che diciamo da giorni. Se non dotiamo tutti gli operatori sanitari dei presidi di sicurezza e non facciamo tamponi a tappeto, rischiamo di far diventare gli ospedali tanti inconsapevoli focolai untori del contagio”. A segnalarlo, Il segretario provinciale della Fials-Confsal, Enzo Munafò.

11.00 – Nell’ospedale Umberto I di Siracusa sono risultati positivi al coronavirus due medici e un infermiere. Lo confermano fonti sanitarie. Nei giorni scorsi era risultato positivo al tampone un medico del reparto di cardiologia.

10.45 – Ancora furti all’ospedale Policlinico Giaccone di Palermo, ma forse un medico in servizio è riuscito a vedere uno dei ladri. Nell’ultimo raid sono stati rovistati due laboratori uno dei quali dove vengono esaminati i tamponi dei sospetti casi di Covid 19 di tutta la Sicilia occidentale.

10.30: Carmelo Urzì e Raffaele Lanteri per le federazioni regionali Ugl sanità e Ugl medici: “Condividiamo l’idea dell’assessorato regionale di effettuare i tamponi a tutto il personale sanitario. Siamo in una fase grave di questa pandemia”. La proposta, dopo l’esito positivo di un tampone eseguito su un operatore del 118.

9.30 – Notte di paura per madre e figlio a Caltanissetta. Stavano pregando per la fine della pandemia quando le candele accese sono cadute e hanno provocato un vasto incendio

9.00 – A Palermo caos e tensioni questa mattina al mercato ortofrutticolo. Le scene sono le stesse di quelle viste negli ultimi giorni: calca davanti a cancelli e scarso rispetto delle norme previste dall’ordinanza per il contenimento del coronavirus. Sul posto le forze dell’ordine. Il Comune: “Resta chiuso, oggi solo scarico delle merci”

