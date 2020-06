L’effetto Coronavirus si fa sentire anche sulla produzione industriale. Alcune aziende, ad esempio, stanno adeguando e riconvertendo parte della produzione alla luce delle nuove esigenze. E’ il caso della palermitana Kemeco, leader nella produzione e distribuzione di prodotti per la pulizia della casa e dei locali. L’azienda di Palermo, “consapevole delle esigenze di reperire ed utilizzare prodotti che abbiano le caratteristiche oltre che di pulire anche di igienizzare – si legge in una nota – comunica che è nella fase di riconvertire alcune linee di produzione in detergenti igienizzanti e disinfettanti per l’ambiente, per i locali e per la persona”.