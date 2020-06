Esercito, 320 posti

Una procedura straordinaria per l’arruolamento per chiamata diretta di 120 ufficiali medici e di 200 sottufficiali infermieri nell’Esercito. Si tratta di una chiamata diretta nella Forza Armata, con una ferma eccezionale della durata di un anno, per 120 tenenti medici e 200 marescialli infermieri. Un’iniziativa detta dall’emergenza coronavirus.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 25 marzo 2020. I cittadini italiani interessati “non dovranno aver superato il 45° anno di età; dovranno possedere una laurea magistrale in Medicina e chirurgia e relativa abilitazione all’esercizio della professione per i medici e una laurea in Scienze infermieristiche con la relativa abilitazione professionale per gli infermieri; non essere permanentemente non idonei al servizio militare; non essere stati precedentemente dimessi d’autorità dalle Forze Armate; non essere stati condannati per delitti non colposi, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi”.

Le domande di arruolamento dovranno essere presentate in maniera telematica, previo accreditamento, esclusivamente tramite il Portale dei concorsi on-line del ministero della Difesa. Nella domanda di arruolamento, gli aspiranti dovranno indicare le eventuali specializzazioni conseguite, le pregresse esperienze professionali in campo clinico e allegare un curriculum.