“Ce la faremo”, “Cina e Italia, due fratelli buoni”. E ancora: “L’Italia vincerà, il mondo vincerà”. I cinesi cantano per gli italiani, provano a dare forza a migliaia di cittadini e al Paese che sta lottando contro la diffusione e il contagio del Covid-19. E loro ne sanno qualcosa: tra chi appare nel video ci sono medici, scienziati, esperti che hanno vissuto in prima persona le conseguenze del Coronavirus che già mesi fa ha messo in ginocchio la propria popolazione.

Guarda il video

Incontri, baci vietati, spostamenti limitati e la vita che cambia. “Ma torneremo a vivere come prima”, garantiscono. Un abbraccio virtuale del popolo che ha già vissuto l’incubo e vuole incoraggiare i propri connazionali in Italia e gli italiani stessi.