In estate forse la svolta

“Il rischio di un ritorno dell’epidemia di Covid-19, anche dopo un periodo di assenza di nuovi casi, esiste, ed è alto”. Lo afferma all’ANSA Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene all’Università di Pisa e responsabile epidemiologia nella task force per l’emergenza coronavirus in Puglia. “L’epidemia sarà lunga e anche a fronte di un calo dei nuovi casi di contagio – dice il professore – il rallentamento delle misure andrebbe fatto con estrema cautela, non sicuramente nell’arco dei prossimi mesi. L’estate potrebbe essere il punto di svolta per lo stop alla misura del rimanere a casa”.