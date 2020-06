La lite degenera, tira fuori il coltello dalla tasca e colpisce un ventenne di Erice. I carabinieri della sezione Radiomobile di Trapani hanno arrestato Salvatore Grammatico, 18 anni, con l’accusa di lesioni personali aggravate.

Per l’aggressione in strada, scaturita da futili motivi, il giovane avrebbe usato un coltello a farfalla della lunghezza di 18 centimetri. L’arresto è stato convalidato e Gramamtico si trova agli arresti domiciliari.

La vittima ha riportato diverse ferite al torace e sul braccio sinistro. È ricoverata all’ospedale S. Antonio Abate di Trapani, ma non in pericolo di vita.

Per entrambi i giovani è scattata la denuncia per l’inosservanza delle prescrizioni imposte per contenere il Coronavirus.