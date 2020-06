Calcio in tv

Astinenza da calcio? In questi lunghi giorni senza pallone in tv, per un mese Rai Sport trasmetterà tutti i giorni (ore 16 e ore 22) le più belle partite dei mondiali 1970, 1978, 1982, 1994, 2006. Si è cominciato ieri sera sera con Italia-Germania 4-3 su Rai Sport HD, canale 57 del Digitale Terrestre. Stasera tocca alla finale di Messico 1970 tra azzurri e Brasile. Alle 16, inoltre, sarà trasmessa la finale dell’unico Europeo vinto dall’Italia, quello del 1968, contro l’ex Jugoslavia.