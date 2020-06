PALERMO – Un’altra mattina di caos in via Montepellegrino davanti ai cancelli del mercato ortofrutticolo. Le scene sono le stesse di quelle viste negli ultimi giorni: calca davanti a cancelli e scarso rispetto delle norme previste dall’ordinanza per contrastare la diffusione del Condi-19. Il mercato era rimasto chiuso per ulteriori due giorni per cercare di organizzare gli ingressi ed evitare gli assembramenti.

GUARDA IL VIDEO

GUARDA LE FOTO

A presidiare l’area ci sono gli agenti della polizia municipale e poco fa sono arrivate anche cinque gazzelle dei carabinieri. Già nella giornata di ieri, nella zona il traffico era andato in tilt per la presenza dei grossi tir all’esterno: la struttura che si occupa della vendita all’ingrosso di frutta e verdura sarebbe dovuta rimanere chiusa, ma ha aperto per scaricare la merce che arrivava dall’estero e dai paesi della provincia.

Non appena sono stati aperti i cancelli diversi abusivi hanno cercato di entrare creando non pochi problemi alle pattuglie della polizia municipale che hanno cercato di far mantenere l’ordine e la distanza di sicurezza. Camion, moto ape e furgoncini hanno invaso l’area interna ed esterna del mercato. La merce non era accompagnata da documenti che attestassero la corretta sanificazione dei mezzi o comprovanti il rispetto della catena igienica sanitaria.

E’ stato richiesto l’intervento della polizia di stato e dell’Asp di Palermo. I tecnici dell’Asp hanno accertato che la tracciabilità della merce era presente e che i carichi di ortaggi erano arrivati a Barcellona Pozzo di Gotto e da qui a Palermo. Tutto è stato messo a verbale e la merce è stata scaricata. Anche stamattina, i residenti del quartiere sono stati svegliati da urla e clacson. I cittadini in strada per lavoro o per fare la spesa hanno immortalato con foto e video la calca: “E’ questo il modo di rispettare le nuove misure per evitare la diffusione del virus?”. nei giorni scorsi il mercato ittico, dopo la riapertura, è invece stato chiuso fino a data da destinarsi.

“Il caos che si è creato in questi giorni al mercato ortofrutticolo a Palermo è indecente e pericoloso, fa eco a Matteo Salvini il gruppo consiliare della lega di Palermo. A parlare è il capogruppo Igor Gelarda insieme ai consiglieri Marianna Caronia, Alessandro Anello ed Elio Ficarra. È pericoloso nel momento in cui tutta l’Italia sta facendo enormi sacrifici per isolarsi dal coronavirus. Ma è anche indecente perché è l’esempio della mancanza di programmazione da parte dell’attuale amministrazione comunale, che sa bene che il mercato non può continuare a stare in via Montepellegrino, ma nulla ha fatto negli ultimi 30 anni. Ignorando l’assoluta necessità di spostarlo”.

“Il mercato ortofrutticolo è e resta chiuso, fino a quando tutti coloro che hanno titolo ad accedervi non avranno adempiuto a tutte le disposizioni”, spiegano dal Comune di Palermo. Stamattina, su richiesta di alcuni concessionari, è stato autorizzato unicamente l’ingresso di alcuni Tir con merce proveniente da altri centri di stoccaggio e che è stata sottoposta anche a controlli dell’Asp. Nella giornata di ieri è stato deciso dalla giunta un meccanismo di limitazione degli accessi, che oltre ad essere permessi unicamente ai possessori di partita IVA e loro collaboratori, saranno limitati nel numero. Del sistema è già stata data comunicazione ai concessionari e nel corso della giornata di oggi saranno forniti tutti i dettagli operativi. Proprio il rifiuto di ammettere persone non autorizzate all’interno del mercato ha generato stamattina l’assembramento riportato da più parti, che è stato gestito dalla Polizia Municipale che ha anche richiesto il supporto delle altre forze di polizia”.

Poi la replica di Orlando, che non si è fatta attendere: “Il tempo delle citofonate e del Papeete è finito! Lo sciacallo Salvini si vergogni di continuare a diffondere fake-news da campagna elettorale o faccia le dovute verifiche prima di affidarsi alle incaute delazioni dei suoi consiglieri comunali.” Lo afferma il sindaco Leoluca Orlando, rispondendo al Senatore Matteo Salvini che ha affermato che “il mercato ortrofrutticolo di Palermo è aperto e mette a rischio la città e tutto il Paese.” Così come già ricordato in precedenza, infatti, il Mercato è attualmente chiuso e stamattina è stato consentito unicamente l’ingresso di alcuni stock di alimenti provenienti da altri siti. Le attività di vendita sono interrotte e proprio il rifiuto di far entrare persone non autorizzate ha determinato momenti di tensione all’ingresso. “Dal Senatore Salvini, sempre attento alle esigenze delle forze dell’ordine, mi sarei aspettato la solidarietà alla Polizia Municipale impegnata in questi giorni in un lavoro straordinario sotto ogni punto di vista. Dal Senatore della Repubblica Salvini mi sarei aspettato, in un momento drammatico per il paese a partire proprio dalla sua Lombardia, la capacità di assumere una volta tanto comportamenti istituzionali e di unità d’azione, come stanno facendo qui in Sicilia la Regione, il Comune e l’ANCI. Invece no. Evidentemente il lupo non ha perso né il pelo né il vizio e non sa uscire dalla sua perenne e patetica campagna elettorale.”