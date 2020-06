Puglia, rientri con la febbre

‘Molte persone ricoverate negli ospedali pugliesi – come riporta ‘Repubblica’ – sono parenti di persone, soprattutto giovani, rientrati da Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, come ha spiegato il professor Gioacchino Angarano, dirigente del reparto di Malattie infettive del Policlinico di Bari. In tal modo i contagi si stanno moltiplicando, ha chiarito il medico, come era stato previsto nei giorni scorsi dal governatore Michele Emiliano, che aveva invitato i pugliesi residenti al nord a non rientrare’.

Secondo quanto scrive ‘La Repubblica’, oltretutto, circa il 15% delle persone rientrate e controllate nelle stazioni ferroviarie pugliesi aveva la febbre.