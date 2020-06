PALERMO – In occasione della campagna di sensibilizzazione “Se ti fermi lo fermiamo” che la Regione Sicilia sta promuovendo sui mezzi digitali per le strade di Palermo, la società Damir – nonostante la sospensione di ogni attività e di prima procedere definitivamente in tal senso – ha messo a disposizione l’intero patrimonio possibile di spazi pubblicitari, distribuiti in tutta la Sicilia, per amplificare il messaggio della campagna: l’invito a tutti i cittadini a rimanere a casa per limitare i contagi del coronavirus. “Un’operazione imponente, mai vista prima – si legge in una nota della Damir -, che rende conto della gravità del momento e della necessità di cooperazione tra istituzioni e aziende per il raggiungimento di un obiettivo comune: l’uscita dallo stato di emergenza, che interessa la salute delle persone come quella delle imprese, che di persone sono fatte”.

