Andavano a giocare a calcetto

SIRACUSA – I carabinieri li hanno fermati per strada: avevano un borsone con dentro magliette e scarpe e stavano andando a giocare a calcetto. E’ accaduto a Belvedere, nel Siracusano dove i militari hanno fermato alcuni giovani che stavano per recarsi in un campetto della zona per una partita tra amici. Sono fra le persone denunciate per i controlli che derivano dall’emergenza coronavirus. I militari hanno anche denunciato un uomo che al Porto a Siracusa stava pescando con la propria canna da pesca.