Bando per 300 medici

Alle 19.30 era 7220 le persone che hanno risposto all’appello per una task force di medici in supporto agli ospedali in affanno per l’emergenza coronavirus. L’ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, davanti alla sede della Protezione civile a Roma. “É un atto di amore e orgoglio. Siamo stati travolti. C’è gente che viene da tutta Italia e di tutte le età, che hanno deciso di andare al fronte perché questo è un fronte”.