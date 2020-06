PALERMO – “La decisione del Comune di Palermo di rinviare la prima rata della Tari, la tassa sui rifiuti, è un primo segnale a favore di famiglie e aziende in un momento critico come quello che stiamo vivendo a causa del Coronavirus. Un primo segnale a cui però bisogna farne seguire altri rinviando, per esempio, il pagamento della Tosap, la tassa sull’occupazione del suolo pubblico. Un provvedimento che ridarebbe fiato a bar, ristoranti, attività commerciali, ambulanti in regola e a quanti hanno sempre pagato le tasse, ma ora si trovano in difficoltà”. Lo dice il coordinatore provinciale di Italia Viva a Palermo Dario Chinnici. “Una misura che però non può mettere in ulteriore difficoltà gli enti locali – continua Chinnici – Ecco perché in Parlamento, in sede di conversione del Decreto Legge ‘Cura Italia’, andranno previste misure ad hoc per salvare i conti dei Comuni che non possono essere lasciati soli”.

Sul tema tasse interviene anche il capogruppo del Pd al comune di Palermo, Rosario Arcoleo, che chiede al sindaco Leoluca Orlando il decuratamento della quota dei mesi di emergenza dalla somma dell’importo annuale. “Stiamo vivendo tutti un periodo difficile, specie i commercianti. Invito il Sindaco ad avviare la sospensione del canone Tosap, quindi a non contare nel suddetto tributo i mesi di inattività come concorrenti nel periodo di canone annuale. Palermo é una città turistica e le attività commerciali sono il principale motore per della nostra economia, dobbiamo a tutti costi proteggerle facendole sopravvivere”.