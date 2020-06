I clienti non possono uscire?

SIRACUSA – In tempi di emergenza coronavirus i pusher si attrezzano per la consegna delle dosi a domicilio. I carabinieri del nucleo investigativo di Siracusa hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, Antonino Concetto Mericio, 21 anni di Floridia. Il giovane, secondo i militari, si aggirava per la città a bordo di un motociclo per spacciare droga. Fermato dopo un breve inseguimento, è stato trovato in possesso di 14 dosi di cocaina, per un peso di circa 3 grammi, e 800 euro in banconote di vario taglio. L’uomo secondo i carabinieri stava svolgendo il servizio di corriere al dettaglio trasportando cocaina a casa dei suoi “clienti”.