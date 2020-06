Domani i negozi di alimentari resteranno chiusi per decisione del governo regionale

Lunghe code da questa mattina si registrano davanti ai market con i palermitani che attendono di entrare tenendosi a debita distanza l’uno dall’altro.

Una situazione che si è venuta a creare dopo la decisione del governo regionale di chiudere gli alimentari nel giorno di domenica lasciando aperte le edicole e le farmacie.

Da questa mattina presto i clienti si sono messi in coda prima dell’apertura. Le attese sono spesso lunghe, sia in centro che in periferia. Adesso si corre il rischio che si creino degli assembramenti nonostante la vigilanza dei titolari e la disciplina dei cittadini.