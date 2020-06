MARSALA (TRAPANI) – La convivenza forzata tra le mura di casa per l’emergenza sanitaria da Covid-19 potrebbe essere motivo di un aumento del tasso di violenze domestiche. A lanciare l’allarme è l’avvocato Laura Errera, uno dei legali dello Sportello Antiviolenza inaugurato lo scorso 10 dicembre alla Procura della repubblica di Marsala. “In questo periodo – spiega il legale – la convivenza forzata e i problemi socio-economici possono determinare per le donne un alto rischio di esposizione alla violenza domestica e per i figli il rischio di assistere a queste violenze”. A gestire lo Sportello, a seguito di un bando emanato dalla Procura, sono le associazioni “Metamorfosi” e “Casa di Venere” di Marsala. “Le misure adottate a tutela della salute pubblica, – continua l’avvocato Errera – comportano inevitabilmente una prolungata condivisione degli spazi con il presunto maltrattante e una condizione di isolamento delle vittime. È importante rassicurare le vittime che la rete antiviolenza è presente sul territorio e continua ad essere attiva anche in questo momento”. Il numero telefonico da fare per chiedere aiuto è il 1522.