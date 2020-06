La gratitudine non basta

Si stringe il cuore a parlare con i medici, con gli infermieri, con gli operatori, con chiunque sta lottando. Perché in quelle parole senti tutta la forza, tutto l’amore, tutta la capacità di guarire il prossimo e tutta l’impotenza.

Chi ha un amico o un familiare che indossa il camice bianco – tutto il personale sanitario, nessuno escluso – sa quanto sono tremendi questi giorni di Coronavirus, per lo stress fisico e lo strazio dell’anima.

E dobbiamo essere grati ai nostri meravigliosi professionisti della speranza. Purtroppo, negli ospedali, in Sicilia e non solo, mancano i presidi di sicurezza, mancano le mascherine, mancano molte cose. E vorremmo che ci fosse un più concreto sostegno, evitando polemiche istituzionali sterili, se non altro per rispetto.

C’è un coraggio smisurato in corsia, grazie a donne e uomini che stanno dando ogni goccia di forza. Ma dire ‘bravi’ non basta.

Vanno soprattutto aiutati, in qualunque modo.