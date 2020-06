Lotta all’emergenza

Selezione urgente per specialisti e specializzandi. Tutti i dettagli e come partecipare

L’Ismett e la divisione italiana della University of Pittsburg Medical Center chiamano a raccolta i medici specialisti e specializzandi per far fronte all’emergenza Covid-19. Sui suoi canali ufficiali, l’Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione avvisa che è possibile inoltrare domanda di partecipazione alla “selezione per medici specialisti/specializzandi in diverse discipline (Anestesia e rianimazione, Medicina d’urgenza, Cardiochirugia, Chirurgia toracica, Malattie dell’apparato respiratorio), che possano prestare attività clinico assistenziale per far fronte alle contingenti esigenze del territorio”. La sede di lavoro è Palermo, e l’avviso è aperto fino alla copertura delle necessità connesse all’epidemia.

Il contratto include incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, e sarà commisurato a titoli, esperienza e competenze dei candidati prescelti. “Il trattamento economico tiene conto del tipo di attività ed è pertanto di sicuro interesse”, specificano ancora l’Ismett e UPMC Italy.

I requisiti

Al momento della presentazione della domanda, i medici specialisti devono disporre di un diploma di laurea in Medicina e chirurgia riconosciuto in Italia o di un titolo equipollente per legge, essere abilitati all’esercizio della professione medica, essere iscritti all’ordine professionale e possedere una specializzazione in queste discipline (o equipollenti): Anestesia e rianimazione, Malattie dell’apparato respiratorio, Cardiochirugia, Medicina d’urgenza e Chirurgia toracica. L’età preferenziale è inferiore ai 50 anni.

Quanto ai medici specializzandi, sono richiesti il diploma di laurea in Medicina e chirurgia riconosciuto in Italia o un titolo equipollente per legge, l’abilitazione all’esercizio della professione medica, l’iscrizione all’ordine professionale e l’iscrizione all’ultimo o al penultimo anno di corso di queste scuole di specializzazione: Anestesia e rianimazione, Malattie dell’apparato respiratorio, Cardiochirugia, Medicina d’urgenza e Chirurgia toracica. Anche in questo caso, l’età preferibile è inferiore a 50 anni.

Come partecipare

I candidati, dopo aver preso visione dell’informativa privacy e autorizzato l’eventuale trattamento dei loro dati personali, dovranno compilare una domanda di partecipazione online; durante la compilazione sarà richiesto di allegare il curriculum vitae. Al termine della procedura, verrà richiesto di attestare il possesso dei requisiti tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione. L’Ismett specifica che ogni contatto da parte della direzione avverrà tramite posta elettronica all’indirizzo email indicato dal candidato al momento della presentazione della domanda, e che verranno prese in considerazione soltanto le candidature presentate online e corredate da curriculum. A questo link sono disponibili l’avviso e tutti i dettagli della selezione per l’emergenza coronavirus.