Non fece la demolizione

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Il Tar di Palermo ha annullato la sanzione amministrativa pecuniaria – irrogata dal Comune di Lampedusa (Ag) – per la mancata demolizione di opere realizzate, a Cala Galera, in assenza di titolo edilizio. Il lampedusano, che aveva anche presentato istanza di sanatoria, non dovrà pagare 20 mila euro. Gli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, dinanzi al Tar, hanno censurato l’illegittimità del provvedimento perché faceva riferimento a violazioni edilizie commesse ed accertate nel 2001, prima della entrata in vigore della norma erroneamente applicata dall’amministrazione comunale. (ANSA).