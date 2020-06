Terzo contagiato a Bagheria

Terzo contagiato dal Coronavirus a Bagheria. Lo ha annunciato il sindaco Filippo Maria Tripoli. Che spiega: “È un uomo sulla settantina che è già stato ricoverato all’ospedale Cervello di Palermo. Pare non avere febbre ma solo difficoltà respiratorie. Il nuovo paziente non ha alcun legame familiare, di lavoro o altro con i precedenti due casi di contagio. Familiari e persone entrate in contatto con l’uomo sono state messe in isolamento come da protocollo”.

C’è anche una notizia positiva: “Sta molto meglio il paziente del Rizzoli trovato positivo e hanno dato esito negativo tutti i tamponi effettuati sulle persone venute a contatto con lui”.

Il sindaco ha spiegato la città è stata divisa in 6 zone presidiate da vigili urbani. Sul territorio sono presenti anche carabinieri e poliziotti, con l’aiuto, ed è una novità, degli agenti del Corpo forestale.