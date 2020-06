“Ma quale ripresa, ma quale stagione da concludere, io penso all’anno prossimo, solo a quello. La coppa, lo scudetto, Lotito lo vuole, se lo prenda. E’ convinto di avere una squadra imbattibile, lasciamogli questa idea”. Queste le parole del patron del Brescia, Massimo Cellino intervistato dal Corriere dello Sport. Cellino parla della stagione calcistica bloccata dalla pandemia del coronavirus Covid-19 e che considera conclusa ma anche della tragedie che si è abbattuta su Brescia. “La stagione é andata, se qualcuno vuole questo scudetto maledetto se lo prenda pure. Chiuso. Finito. E non parlo cosí perché il Brescia é ultimo in classifica. Siamo ultimi perché ce lo meritiamo. Io per primo lo merito. Facciano quello che vogliono”.