Paulo Dybala è positivo al Coronavirus. Il calciatore della Juventus fa sapere di stare bene. Anche la fidanzata è contagiata. Positivi anche Paolo Maldini e il figlio Daniel, giocatore del Milan. Entrambi sono in buone condizioni. La società rossonera tranquillizza sul loro stato: “Paolo e Daniel sono in buone condizioni e dopo aver già trascorso oltre due settimane nella propria abitazione senza contatti esterni, come previsto dai protocolli medico-sanitari, prolungheranno la quarantena per i tempi necessari alla completa guarigione clinica”.

