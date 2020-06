Dalla Russia in partenza 9 aerei: aiuteranno l’Italia

In arrivo medici militari, veicoli speciali per la disinfezione e attrezzature mediche

Le forze aerospaziali russe hanno completato la formazione del contingente necessario per trasportare in Italia otto brigate mobili di medici militari, veicoli speciali per la disinfezione e attrezzature mediche, così come annunciato dal presidente russo Vladimir Putin al premier Giuseppe Conte. Lo riporta il ministero della Difesa russo. Si tratta di nove velivoli da trasporto IL-76, che decolleranno a breve. I dettagli sono stati discussi per telefono tra il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, e quello italiano, Lorenzo Guerini.