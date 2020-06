Si lavora per trovare il farmaco in grado di contrastare il Covid-19

Venti nuovi farmaci e 35 vaccini sono stati proposti alla valutazione dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) per la lotta al nuovo Coronavirus. Lo ha detto all’ANSA il direttore esecutivo dell’Ema Guido Rasi, riferendo che il 18 marzo si è svolto un vertice tra Ema, Fda statunitense e Icmra, la Coalizione internazionale che riunisce 17 autorità di regolamentazione dei medicinali, di cui Rasi è presidente, per fare il punto. Tra i punti emersi è che se si corre il vaccino si potrà avere ‘entro un anno’, dice Rasi.