PALERMO – “Grazie, grazie davvero a tutti i cittadini”. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, esprime i suoi ringraziamenti attraverso un video, commentando il risultato di una domenica con negozi chiusi e strade deserte, all’insegna della lotta al Covid-19. Proprio nei giorni scorsi, il primo cittadino aveva ribadito nuovamente la necessità di rispettare le regole: “Restate a casa, è un ordine”. Oggi, la conferma che quella di rimanere a casa, come stabilisce il decreto del governo, è la strada giusta: “Con grande disagio e sofferenza state rispettando le regole – ha detto Orlando -. Dobbiamo andare avanti così, per non fare andare in tilt il sistema sanitario e non vanificare il sacrificio di chi lavora per salvare vite umane. Ancora grazie”.

