Palermo, esterno giorno. Domenica 22 marzo. Una domenica di silenzio. Ed è nel silenzio che si fa profondo il rammarico per quello che questa città dovrebbe essere e, forse, non sarà mai. Bella e sfregiata, Palermo. Ma questa è un’altra storia.

LE FOTO DELLA CITTA’ DESERTA

Oggi è la Palermo che ha paura del Coronavirus che si manifesta. La gente è chiusa in casa, dal centro alle periferie. C’è un’emergenza sanitaria da affrontare, anche se qui, per fortuna, i numeri fanno molto meno paura che altrove.

Non è una domenica normale. Lo si intuisce subito, e non solo perché la città è deserta. I vigili urbani presidiano ogni incrocio di Corso Camillo Finocchiaro Aprile. Sono pattuglie anti abusivi e infatti gli abusivi che affollano di solito, e anche di domenica, la strada non ci sono. Anche questo è un fatto straordinario. Domani si vedrà, dopo il surreale week end.

Di persone in giro ce ne sono davvero pochissime. I decreti, nazionale e regionale, almeno oggi, sembrano rispettati. Impossibile avere tutta la città sotto controllo, ma le strade che vi mostriamo manifestano un chiaro rispetto di massa per i divieti. Domani apriranno di nuovo i supermercati, le poste, le banche e tutto ciò che viene inquadrato alla voce “servizi essenziali”. Si vedrà la risposta dei cittadini che nei giorni scorsi hanno fatto emergere episodi di menefreghismo, verso sé stessi e verso la collettività. Intanto è una domenica mattina di silenzio. Palermo è ferma, immobile. E con essa l’economia. C’è un’emergenza sanitaria da affrontare subito e una economica che merita risposte altrettanto immediate.