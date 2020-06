Riscossione, la paura dei lavoratori

“Ciò che ad oggi è stato realizzato a tutela della salute e sicurezza di tutti lavoratori di Riscossione Sicilia SpA non è assolutamente sufficiente a contenere il rischio diffusione Covid-19” si legge in una nota della Segreteria di Coordinamento Aziendale UGL Riscossione Riscossione Sicilia SpA. “Già in data 14/03/2020 – prosegue il sindacato – avevamo inviato una richiesta ad adempiere a Riscossione Sicilia per l’attuazione delle normative contenute nei Dpcm emanati che autorizzavano il ricorso al “lavoro agile” per tutti i lavoratori in deroga agli accordi sindacali. La risposta dell’azienda è stata quella di sottoscrivere in data 16/03/2020 un accordo sindacale, con le altre organizzazioni sindacali., che prevedeva lo SmartWorking solo per 200 lavoratori, ricorrendo all’istituto delle ferie (2018/2019) come primo ed unico strumento per “tenere a casa“ i dipendenti. Il risultato finale, rispetto a tutto ciò – prosegue l’Ugl – è che alla data del lunedì 23 Marzo 2020 i lavoratori che potranno accedere al cosiddetto “lavoro agile” saranno pari a zero, neanche a quella data i 200 lavoratori individuati dall’accordo sindacale potranno attivarsi da remoto”.

La sigla afferma che “l’UGL, in tale contesto, oggi sia l’unica Organizzazione Sindacale che percepisca il grave pericolo che si sta realizzando in Riscossione Sicilia SpA ,e soprattutto in un quadro come quello della Regione Siciliana, opprortunamente, blindata in ingresso ed in uscita con contagi e decessi che aumentano giorno per giorno. Ribadiamo – prosegue – l’appello accorato ai vertici aziendali ed alle altre organizzazioni sindacali, bisogna adottare misure straordinare urgenti e non più procrastinabili nel tempo. Bisogna agire e porre tutti i lavoratori di Riscossiione Sicilia SpA in SmartWorking analogamente con quanto fatto, già in data 13/03/2020 da parte di Agenzia delle Entreate-Riscossione, lasciando operativi i soli presidi che, eventualmente, verranno considerati da norma indifferibili e da prestare in presenza, presso gli uffici siciliani. La salute, la sicurezza e soprattutto la vita delle persone vengono prima di ogni altra cosa.