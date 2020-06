Tra le vittime

“Finora solo numeri. Li leggi, e forse l’istinto alla vita ti fa pensare che quella cosa non ti toccherà mai”. Così in un post su Facebook Valeria Frasca ha dato notizia della morte di sua zia, Marina Marcelletti, madre del cantautore Alex Baroni. Il cantautore morì il 13 aprile 2002 a 35 anni, per le conseguenze di un incidente stradale. “Marina ha preso il coronavirus e stanotte ha raggiunto il suo Alex. Non ci saranno funerali, ma un pensiero immenso per lei, che possa correre anche lassù nel cielo. Ciao Marina immensa”, ha scritto la nipote.