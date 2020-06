Altri 3 nuovi casi di Coronavirus a Bagheria, dove il bilancio sale a sei contagiati. Lo ha annunciato il sindaco Filippo Maria Tripoli. Tra i nuovi casi c’è anche un bambino di 18 mesi. Gli altri due sono un uomo di 45 anni e un anziano ultrasettantenne.

“Ci fa ben sperare il fatto che escluso il bambino,gli altri casi sembrerebbero riconducibili allo stesso focolaio, quindi con un origine unica. Le condizioni di salute del piccolo che è ricoverato all’ospedale Di Cristina di Palermo sarebbero buone, resta sotto controllo in ospedale”, ha detto il sindaco del popoloso centro alle porte di Palermo. Che ha proseguito: “Stiamo mettendo in campo tutte le forze e gli strumenti possibili che abbiamo – ha concluso il sindaco – riteniamo con l’Asp che a Bagheria debba esserci un centro per fare i tamponi e lo stiamo sollecitando alla Regione, per eliminare perdite di affinché un cittadino possa fare un tampone”.