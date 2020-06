PALERMO – “Non ci siamo, questo non è un modo serio di affrontare l’emergenza. Dai provvedimenti e dai buoni propositi, bisogna adesso passare all’azione, alla gestione dell’emergenza sul territorio con provvedimenti sensati, controlli rigidi e grande senso di responsabilità a tutti i livelli”. Lo afferma il segretario regionale della Lega in Sicilia, Stefano Candiani. “C’è una irresponsabilità diffusa – continua Candiani – come dimostrano il flusso di auto verso la Sicilia rilevato sullo stretto di Messina o ancora i focolai scoppiati a causa di comportamenti sconsiderati di soggetti rientrati dalle zone con altissimo numero di contagi. Serve rinforzare la macchina dei controlli per impedire una diffusione inarrestabile dell’epidemia nell’isola”. “Allo stesso modo – aggiunge il segretario della Lega in Sicilia – riteniamo inaccettabile che davanti ai supermercati e agli alimentari si formino costantemente assembramenti di persone in attesa di entrare. Non ha senso chiudere i parchi e poi trovare cinquanta persone davanti all’ingresso di un supermercato, e non è neppure umano sottoporre le persone a file estenuanti anche di due, tre ore”. “Sotto questo aspetto le restrizioni sull’apertura di supermercati e alimentari adottate in questi giorni ci lasciano perplessi anche alla luce di quanto è accaduto tra venerdì e sabato; chiediamo al governatore Musumeci di rivederle al più presto in direzione opposta, ovvero attraverso un coordinamento con la grande distribuzione, che per senso di responsabilità non dubitiamo vorrà collaborare, al fine di garantire la più ampia apertura di orari, in modo da ridurre la concentrazione di persone. Occorrono – conclude – scelte che mirino a tutelare il personale attraverso misure di sicurezza, per tutti, per i cittadini che hanno bisogno di approvvigionarsi e per i lavoratori interessati che necessitano di adeguato riposo e turnazione”. (ANSA)