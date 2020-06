Contagiato Placido Domingo

I casi di coronavirus nel mondo si avvicinano oggi a quota 340mila, mentre il numero dei decessi ha giù superato la soglia delle 14.700 unità. I guariti sfiorano quota 99.000. E quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University.

Nuovi casi di vip risultati positivi. “Sento che è un dovere morale annunciarvi che sono risultato positivo al test per Covid-19, il coronavirus”. Lo ha annunciato sul suo profilo Facebook il tenore Placido Domingo. “Io e la mia famiglia resteremo in auto-isolamento per tutto il periodo necessario dal punto di vista medico”, aggiunge il tenore. “Attualmente siamo tutti in buona salute, ma ho avuto sintomi di febbre e tosse, quindi ho deciso di fare il test ed è risultato positivo”

Anche Harvey Weinstein è risultato positivo al Coronavirus ed è e isolato in prigione. L’ex produttore è stato messo in isolamento nel piccolo carcere dello Stato di New York dove sta scontando una condanna di 23 anni.

Contagiato il vicepresidente del Comitato olimpico del Giappone, Kozo Tashima, che ha personalmente annunciato di essere risultato positivo ad un test per il nuovo coronavirus. In Giappone ci si sta cominciando a rassegnare all’idea di rimandare le Olimpiadi previste per luglio a Tokyo.