Contro il buonsenso

Dice il plenipotenziario leghista in Sicilia, Stefano Candiani: “Le restrizioni sull’apertura di supermercati e alimentari adottate in questi giorni ci lasciano perplessi anche alla luce di quanto è accaduto tra venerdì e sabato; chiediamo al governatore Musumeci di rivederle al più presto in direzione opposta, ovvero attraverso un coordinamento con la grande distribuzione, che per senso di responsabilità non dubitiamo vorrà collaborare, al fine di garantire la più ampia apertura di orari, in modo da ridurre la concentrazione di persone”.

Non fa una piega. Non sono giorni di spesa normale, perché le necessarie misure di sicurezza dilatano i tempi. Restringere il periodo di disponibilità appare, dunque, un controsenso. Casomai, bisognerebbe garantire, appunto, orari più lunghi di approvvigionamento, dando al personale, esposto e fragile, tutte le misure di protezione e i turni di riposo per recuperare. Ancora; appare giusta la regola della spesa al massimo una volta al giorno. Ma chi controlla? E’ necessario fare in modo che le regole siano rispettate, proclamarle non basta.

Molti dei provvedimenti fin qui adottati in Sicilia dalla giunta regionale sono utili, specialmente perché tendono a mitigare gli effetti di certe incomprensibili falle romane. Sui supermercati occorre, forse, un po’ di buonsenso in più, nell’interesse di tutti.