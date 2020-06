“A proposito di niente”, l’autobiografia di Woody Allen, sarà disponibile in ebook da oggi, lunedì 23 marzo alle 16. In Italia il libro è pubblicato da La nave di Teseo. «In un momento così difficile per l’Italia, avendo Allen deciso di rendere disponibile la sua autobiografia, ho pensato che anche i lettori italiani, costretti a stare a casa, dovessero avere l’opportunità di leggere il libro», commenta Elisabetta Sgarbi, publisher de La nave di Teseo, citata dal Corriere della sera. Il libro in America è stato accompagnato da polemiche del movimento #metoo per le accuse di molestie rivolte al grande regista newyorchese.