“Musumeci fa scaricabarile

PALERMO – “Invece di procedere con la tecnica dello scaricabarile il presidente Musumeci assuma il controllo dell’ordine pubblico, così come previsto dall’articolo 31 dello Statuto della Regione, prendendo tutti quei provvedimenti necessari a tutelare la salute pubblica dei Siciliani in un momento così drammatico”. Lo dice Anthony Barbagallo parlamentare regionale del Pd e candidato alla segreteria regionale del partito.

“Perdere tempo chiedendo ad altri organi dello Stato gli interventi necessari a tutelare la sicurezza della Sicilia – aggiunge Barbagallo – serve solo a rinviare le misure che invece tempestivamente vanno prese per il contenimento dell’epidemia e che il presidente della Regione può coordinare grazie ai dettami dello Statuto siciliano che gli concedono i poteri di tutela dell’ordine pubblico. Per altro – conclude -non è assolutamente comprensibile per quale motivo sia stato creato allarmismo fornendo la notizia di un transito imponente sullo Stretto di Messina, per altro smentito dalla stessa società che gestisce i traghetti, invece eventualmente di procedere tempestivamente al blocco dei transiti”.