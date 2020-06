Non si era rassegnato alla separazione. Da mesi perseguitava la moglie. I carabinieri di Paceco hanno arrestato un uomo di 55 anni. L’ultimo episodio è avvenuto due giorni fa.

L’uomo ha raggiunto di notte la casa della ex moglie, che si è rifiutato di farlo entrare. La reazione è stata veemente: pugni contro la porta e minacce di morte. La vittima ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. Oltre alla contestazione di atti persecutori è scattata pure quella prevista per chi viola le restrizioni per contenere il Coronavirus.