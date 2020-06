PALERMO – Si registrano i primi casi positivi al Covid-19 nei piccoli centri del Palermitano. Dopo Capaci, Lascari, Termini Imerese, Bagheria, Balestrate e Montelepre, un nuovo contagio è stato accertato a Cinisi, due tra Campofelice di Roccella e Gangi. Sono stati i sindaci ad annunciarlo tramite i social: “Ho ricevuto la notizia ufficiale di un caso di positività al covid-19 nel nostro comune – ha detto il primo cittadino di Gangi, Francesco Paolo Migliazzo. Sia il soggetto in questione che tutti gli altri familiari in atto risultano sintomatici, anche alla luce di quanto accaduto”.

Su indicazione del medico di famiglia anche i parenti del paziente saranno sottoposti al tampone per scongiurare altri contagi. Si trova in isolamento anche la persona contagiata a Campofelice: “Stamattina abbiamo appreso la notizia che dei due tamponi eseguiti su due nostri concittadini, uno è positivo. Anche se la notizia genera preoccupazione e paura vorrei tranquillizzare tutta la popolazione sul fatto che la situazione, nella nostra Comunità, è sotto controllo – dice il sindaco Michela Taravella -. Il concittadino risultato positivo è in quarantena da oltre 8 giorni, si trova in buone condizioni generali di salute, è costantemente monitorato dal medico di medicina generale e non desta alcuna preoccupazione. Quanti hanno avuto contatti diretti ed indiretti con il concittadino risultato positivo sono stati subito posti in quarantena e sono in condizioni generali di salute buone. Ad oggi ci sono 130 persone in isolamento fiduciario ed obbligatorio; molti stanno per completare l’isolamento, senza alcuna sintomatologia: un segnale positivo. Coloro che sono rientrati da altre Regioni o dall’Estero, dal 14 marzo in poi, sono stati posti tutti in isolamento obbligatorio, insieme ai familiari conviventi e saranno sottoposti al tampone prima della fine della quarantena”.

Intanto, si registra il primo decesso all’ospedale di Partinico, la struttura sanitaria dell’Asp da alcuni giorni interamente dedicata ai pazienti positivi al Coronavirus. Si tratta di un uomo di 90 anni ricoverato da ieri al Covid hospital. Il paziente, risultato positivo al tampone, era affetto da altre gravi patologie. Ma c’è anche un buona notizia, perché è stato dimesso oggi dall’ospedale Civico di Palermo il marito 62enne della bergamasca arrivata in aereo a Palermo dalla Lombardia. La donna, 61 anni, in leggero miglioramento, resta ancora ricoverata. L’uomo resterà comunque in isolamento. La coppia era stata trasferita a bordo di un aereo militare da Bergamo, a causa della carenza di posti-letto di terapia intensiva in Lombardia.