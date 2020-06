PALERMO – A Carini le aziende Ugri, Ecofarma, Pangea, ed Ecoprogress, che operano nel comparto della raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, hanno donato ad alcuni ospedali dei tablet. “Viste le restrizioni che l’emergenza da Coronavirus ha imposto e il divieto di visita fatto ai pazienti, per agevolare i percorsi di vicinanza le aziende hanno deciso di manifestare la loro solidarietà attraverso la donazione di tablet”, si legge in una nota. I dispositivi saranno in consegna a partire da martedì 24 marzo all’ospedale Cervello e all’ospedale Arnas Civico, compresa la terapia neonatale, di Palermo, e all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, in provincia di Agrigento.

“Le aziende hanno deciso di essere vicine ai pazienti vista la criticità del momento in seguito alla iniziativa del professore Marcello Vitaliti, primario del reparto di Terapia intensiva neonatale del Civico di Palermo, che attraverso skype ha accorciato le distanze tra genitori e i bimbi ricoverati presso l’Utin che dirige”, ancora la nota.