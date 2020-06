PALERMO – I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito oltre 1.500 controlli per verificare il rispetto del decreto governativo per contenere l’emergenza Coronavirus e denunciato 380 persone per inosservanza di un provvedimento dell’autorità. Altre 99 persone sono state denunciate a Monreale per lo stesso reato. In volo anche un elicottero per scoprire dall’alto eventuali assembramenti.

VIDEO