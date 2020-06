Bagheria – Ci sono altri 4 casi positivi al Covid-19 a Bagheria. Uno di questi è il fratellino di 3 mesi del piccolo di 18 mesi ricoverato all’ospedale Di Cristina e comunicato lo scorso 22 marzo. Il neonato non ha particolari difficoltà e pare che tutto stia andando per il meglio. «Suo fratello, il bambino di 18 mesi, sta bene, mi sento quotidianamente con i genitori e mi informo costantemente sullo stato di salute dei nostri concittadini» – dice il sindaco Filippo Maria Tripoli.

«Degli altri 3 contagiati, oltre il neonato, 2 sono riconducibili ad unico focolaio, ed una concittadina che lavora presso la RSA di Villafrati, non è riconducibile a nessuna attività commerciale che si trova o in via papa Giovanni o in zona Stadio che vendono prodotti per la casa» – dice il primo cittadino di Bagheria, commentando una fake news che gira da ore nelle chat di whatApp.

«Smettetela di seguire le fake news che circolano su whatsApp e che invitano a non andare in queste attività: sono assolutamente false» – e aggiunge: «Presso la RSA di Villafrati ci lavorano 4 bagheresi, di questi 3 sono negativi al coronavirus, una è positiva e non è riconducile alle suddette attività commerciali. La concittadina è in quarantena così come tutta la sua famiglia».

Il totale dei casi è dunque 9 escluso il paziente non bagherese che era in cura presso il Rizzoli di Bagheria, 10 con lui.

Il sindaco fa poi un appello alle Istituzioni, a tutti gli organi sovraordinati al Comune: «Meno burocrazia! Stiamo combattendo una battaglia contro un nemico invisibile ed il fattore tempo è fondamentale», sottolinea Tripoli