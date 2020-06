In Sicilia 125 casi in più

PALERMO – Salgono di 125 unità i contagi accertati in Sicilia oggi. E la maggior parte de nuovi casi si registra a Villafrati, in provincia di Palermo, che diventa zona rossa. Intanto, si apprende che la Regione prevede un picco di contagi tra i 4.500 e i 7.000.

Sono salite a 69 le persone positive al coronavirus tra gli assistiti e il personale di una casa di riposo di Villafrati, nel palermitano. Altre 53 persone sono risultate infatti contagiate dopo essere state sottoposte al tampone. Un anziano di 90 anni, che era ospite della struttura, è morto ieri nell’ospedale di Partinico, nove sono ricoverati nello stesso nosocomio trasformato in Covid Hospital. A dare la notizia è stato il sindaco di Villafrati, Francesco Agnello, in una diretta Facebook. E stamattina il comune è stato dichiarato zona rossa come ieri Agira e Salemi (QUI LA CRONACA DI IERI). Lo ha deciso un’ordinanza del presidente della Regione: fino al 15 aprile non si potrà entrare o uscire dal paese, ma sarà garantita la fornitura dei beni essenziali. Intanto, la Regione ha nominato un commissario ad acta per contrastare l’emergenza Coronavirus all’Oasi di Troina, L’assessore alla Salute Ruggero Razza ha nominato GIuseppe Murolo che opererà in affiancamento alla direzione dell’Oasi,dove si sono verificati dei casi di contagio.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (martedì 24 marzo così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 7.170. Di questi sono risultati positivi 846 (125 più di ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 799 persone (+118 rispetto a ieri). Va precisato che la metà dei nuovi casi positivi sono a Villafrati, nel Palermitano, il resto della Regione cresce in modo più contenuto.

Sono ricoverati 337 pazienti, 27 in più di ieri, (45 a Palermo, 123 a Catania, 70 a Messina, 1 ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 29 a Enna, 11 a Ragusa, 24 a Siracusa e 16 a Trapani) di cui 67 in terapia intensiva (7 in piùà di ieri), mentre 462 sono in isolamento domiciliare, 27 guariti (11 a Palermo, 6 a Catania, 5 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa) e 20 deceduti (1 a Caltanissetta, Messina, Palermo e Siracusa, 2 ad Agrigento, 6 a Enna e 8 Catania).

LA DIRETTA DI LIVESICILIA

20.00 – “Abbiamo saputo dalle autorità locali della Calabria che nel piazzale di Villa San Giovanni purtroppo ci sono oltre 200 persone, nuclei familiari con bambini, donne in stato di gravidanza e anziani, non sappiamo se siano affetti da particolari patologie. Hanno già passato una notte in auto, rischiano di passare una seconda notte. La linea della fermezza è conosciuta, le leggi vanno rispettate da tutti, sapevano che non potevano attraversare lo stretto di Messina. Io non ho alcun potere per farli entrare in Sicilia, il potere è dello Stato. Ma il rigore deve sposarsi allo spirito umanitario, non possiamo fare finta di niente, tutti siamo genitori, tutti siamo figli: abbiamo scritto ministro dell’Interno, dicendo lo Stato ha determinato assembramento a Villa San Giovanni e lo Stato deve risolvere problema”. Così Nello Musumeci durante una diretta Fb

19.00 – Muore un medico di Riesi, aveva 69 anni. Era positivo al Coronavirus ed era stato ricoverato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta sabato scorso.

18.30 – Conferenza stampa del premier Giuseppe Conte sul nuovo decreto: “Multa da 400 a 3000 euro per violazioni. nessuna proroga emergenza al 31 luglio. E’ solo spazio teorico, ma ho fiducia finisca prima. La concertazione anni 90 è ormai superata, ora c’è spazio per il confronto. Con i sindacati si lavora quasi quotidianamente

17.45 – Dichiarare Messina come “Zona Rossa” da cui sia precluso uscire e in cui sia vietato entrare se non al personale sanitario e a tutti coloro che sono impegnati nel contrasto della diffusione del contagio. E’ questa la richiesta che viene da un gruppo di deputati regionali dell’Assemblea Regionale Siciliana al Presidente della Regione Nello Musumeci.

17.30 – La Polizia di Stato dona 500 tute agli ospedali siciliani

17.15 – A Villafrati, il paese del palermitano dichiarato “zona rossa”, i carabinieri controllano i varchi e non consentono a nessuno di entrare e uscire mentre un elicottero sorvola dall’alto la zona. E’ l’effetto del provvedimento del presidente della Regione dopo che 69 persone, tra assistiti e personale, sono state contagiate nella casa di riposo Villa delle Palme.

17.00 – Primo decesso legato al Covid-19 a Messina: si tratta di un’anziana, era ospite nella casa di riposo ‘Come d’Incanto’, dove si sono verificati diversi contagi

15.00 – Le persone in isolamento dovranno trascorrerlo in alberghi e residence individuati dalla Regione. Qui l’articolo.

11.57 – In Sicilia la previsione di contaminazioni da Covid-19 si attesta su una forbice tra 4.500 e le 7.000 contagi. Lo ha detto l’assessore regionale ala Salute, Ruggero Razza, intervenendo a ‘Storie italiane’ su RaiUno.

11.49 – Sono quasi 40 mila le persone rientrate in Sicilia, che si sono registrate nella piattaforma della Regione. A fornire il dato è l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, intervenendo a ‘Storie italiane’ su Raiuno. “Purtroppo – aggiunge – non tutti si sono auto-segnalati. E mi fa rabbia, perché molti contagi che stiamo registrando ora sono causati da chi rientra”.

11.45 – “Da cinque giorni è vietato entrare in Sicilia, fino all’altro ieri notte il controllo a Villa San Giovanni non c’era, altrimenti le foto non avrebbero ritratto le file con centinaia di autovetture che non erano solo quelle autorizzate a entrare in Sicilia”. Così il governatore siciliano, Nello Musumeci, a ‘Storie italiane’ su RaiUno, replicando in questo modo al Viminale che aveva smentito l’afflusso incontrollato denunciato dal presidente della Regione. Musumeci ha ricordato i dati ufficiali della compagnia Caronte&Tourist che si occupa dei traghettamenti nello Stretto: “Il 13 marzo 2.700 persone sono approdate a Messina dalla Calabria, il 17 marzo, il giorno del mio provvedimento sono state 1.260”. “E ieri – ha aggiunto – dopo la mia protesta garbata, ma determinata nei confronti del governo nazionale, i cui numeri sono smentiti dalle foto, sono sbarcate 551 persone tutti addetti ai lavori: il 75% in meno, dopo i controlli seri operati a Villa San Giovanni”.

11.26 – “Noi non sappiamo chi entra in Sicilia, e chi entra oggi va incontro a una serie di ostacoli anche di natura sanitaria di fronte ai quali nessuno può intervenire. Oggi non è sicuro stare in Sicilia per chi viene da fuori. Non sappiamo se chi sbarca nell’isola sia portatore del virus. Non possiamo consentire che 8 mila persone o 3 mila persone possano transitare dalla Calabria in Sicilia”. Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, a ‘Storie italiane’ su RaiUno.

11.17 – Da oggi team per i tamponi anche a Marsala

11.11 – “I problemi di sicurezza e ordine pubblico attengano al ministero Interno e quindi alle forze dell’ordine nella costa Calabra: il problema è che non devono neppure arrivare lì. Certo è doloroso, è triste. Ma chi si mette in viaggio lo fa sapendo di trasgredire una norma, che prima era del presidente della Regione Siciliana, poi della Calabria e infine del governo nazionale”. Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, a ‘Storie italiane” su RaiUno, commenta il blocco a Villa San Giovanni di 50 auto con siciliani a bordo fermati all’imbarcadero perché non autorizzati a entrare in Sicilia.

10.07 – I finanzieri di Noto hanno sequestrato un lotto di mascherine chirurgiche vendute al pubblico in un negozio di Avola, con un ricarico superiore al 17.000%: acquistate a 0,02 centesimi, le faceva pagare 3,50 euro. Il commerciante è stato denunciato per aver speculato sulla vendita e anche perché la sua attività non è tra quelle consentite dal Dpcm.

